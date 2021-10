Trend tecnologici 2021, dagli e-commerce alla cybersecurity

L’evoluzione tecnologica sta abbracciando sempre di più il nostro modo di vivere, suggerendoci nuove tecniche di acquisto e portandoci ad approfondire lavori diversi, nati a seguito della consolidamento di internet. In ogni caso, non sono solo le abitudini di acquisto dei consumatori a essere state rivoluzionate, ma anche le scelte tecnologiche delle varie aziende: c’è una certa pressione verso la digitalizzazione e l’ottimizzazione.

Inutile girarci intorno: il trend tecnologico del 2021 è stato enormemente influenzato dal 2020, dalla Pandemia di Covid-19 e dai servizi digitali, sempre più corrispondenti alle esigenze di un mondo veloce e tech. Cosa è cambiato effettivamente? In ufficio si fa sempre più uso della tecnologia; lo Smart Working è diventato la normalità; sempre più liberi professionisti svolgono il lavoro da casa e necessitano di strumenti adatti per svolgere le proprie mansioni.

Ne consegue che è enormemente aumentata la domanda di acquisti tech: si fa sempre più affidamento ai nuovi dispositivi. Tuttavia, lo shopping high-tech non è tra i più convenienti e cambiare spesso applicativi può comportare anche spese ingenti. I principali brand di elettronica offrono spesso codici sconto per l’acquisto di grandi e piccoli elettrodomestici, ad esempio puoi trovare coupon Unieuro da sfruttare per qualsiasi evenienza oppure approfittare degli sconti periodici di Mediaworld o Euronics.

E-commerce, il boom

L’e-commerce è diventato più di una certezza: nel corso del lockdown del 2020 si è registrato un aumento potenziale delle vendite, un vero e proprio boom mondiale, non solo in Italia. Eppure, c’è da dire che l’incremento dell’e-commerce non si è arrestato né è diminuito a livelli vertiginosi. Il trend tecnologico del 2021 ha permesso alle persone di entrare in contatto con un nuovo modo di acquisto.

Anche nel 2022 si continuerà a registrare una percentuale più alta di vendite online, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi tecnologici, ma in realtà questo cambiamento va ad abbracciare varie filiere, dall’alimentare all’abbigliamento. Perché? La possibilità di risparmio e la comodità di ricevere i propri acquisti a casa è imbattibile, ormai.

Cybersecurity, il tema attuale

A seguito del boom digitale, si è fatto strada un trend tecnologico vitale: la cybersecurity. C’è sempre stata molta confusione a riguardo, ma per fortuna ci stiamo avvicinando a una lezione (o cultura, volendo) sulla sicurezza e sulla protezione. Non solo le organizzazioni e le aziende, ma anche i privati stanno entrando in contatto con la reale esigenza di aumentare la protezione dei dispositivi.

Dal cellulare al computer fino al tablet, affidiamo tutto – forse troppo – ai nostri fidati dispositivi. La sicurezza informatica, però, non va in alcun modo dimenticata, perché basta un nulla per permettere ai dati di finire in rete, alla mercé di tutti. Per fortuna, i sistemi di sicurezza nel corso del 2021 sono aumentati, e sono destinati a diventare sempre più essenziali nel 2022 e nel futuro prossimo.

I Social Network e gli sbocchi lavorativi

Sono passati decenni da quando è stato inventato Facebook: prima di lui conoscevamo Netlog o Badoo, community molto più dedite all’incontro e alle chiacchiere. Che cosa ha fatto Facebook per affermarsi così prepotentemente? Ha dato la possibilità di lavorare sul web. Da una piattaforma nata per ritrovare vecchi amici di scuola, è diventata un luogo di lavoro a tutti gli effetti.

I social media sono un trend tecnologico che interessano un’area di espansione davvero elevata, soprattutto perché danno modo di esprimere la propria creatività e di condividere gli interessi, le passioni, gli hobby. Ma sono anche i luoghi ideali in cui creare fidelizzazione e dove le aziende possono comunicare con il potenziale cliente, consolidando a tutti gli effetti la Brand Identity e dando una spinta al proprio business, incrementando in modo notevole i profitti sul lungo termine.