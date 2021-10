Nuova continuità territoriale: “Olbia esclusa e lavoratori Air Italy dimenticati”

Il consigliere Meloni critico contro le linee guida della nuova continuità territoriale.

Dopo i sindacati anche l’opposizione è critica sulle linee guida per la nuova continuità territoriale che scatterà al termine dei 7 mesi di affidamento straordinario a Volotea. Per il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni tra i punti che fanno più discutere l’abbandono della tariffa unica, l‘esclusione di Olbia dai nuovi collegamenti con Torino e Bologna e il silenzio sui lavoratori Air Italy.

“Oltre ad abbandonare la tariffa unica tra sardi residenti e i sardi non residenti (e i turisti), sbandierata dalla maggioranza in ogni occasione elettorale, viene operata incredibilmente una discriminazione tra i tre aeroporti sardi rispetto alle nuove destinazioni di Bologna e Torino – commenta Meloni – . Sono infatti previsti voli da quegli aeroporti minori su Cagliari e Alghero (per quest’ultimo solo su Bologna) mentre incomprensibilmente viene escluso l’aeroporto di Olbia“.

“Inoltre – continua il consigliere – i voli nelle rotte tradizionali (Roma e Milano) vengono impetuosamente ridotti rispetto al bando in vigore sino a metà di questo mese, alla faccia delle promesse di Solinas che in campagna elettorale lamentava, per ottenere consenso, un ridotto numero di posti e voli, ossia proprio ciò che oggi riduce considerevolmente”.

“Intanto i lavoratori Air Italy aspettano, sempre con maggiore sconforto, il mantenimento delle ulteriori promesse del presidente Solinas, rinnovate anche durante la recente campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Olbia, che non si traducono in atti concreti rispetto al salvataggio di oltre 500 posti di lavoro qualificato in Sardegna”, conclude Meloni.