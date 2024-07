“Fino a 500 euro al giorno per lavorare con Booking”. La truffa arriva a Olbia

Una nuova truffa Sms è arrivata a Olbia.

È solito dei truffatori approfittarsi di ogni situazione pur di arrivare al proprio obiettivo, come la disperata ricerca di lavoro. È arrivata anche a Olbia la truffa sms di una falsa offerta di lavoro che promette di far guadagnare fino a 500 euro al giorno.

I malintenzionati sfruttano brand come Booking per raggirare le persone in cerca di lavoro, promettendogli di farli lavorare per valutare gli hotel o altri prodotti e facendo cliccare il malcapitato su un link. “Ciao, stiamo cercando persone che lavorino attraverso la nostra piattaforma di prenotazione di attrazioni mobile (Booking.com) per aiutare gli hotel ad aumentare le impressioni – si legge negli sms arrivati a Olbia – prenotazioni e l’awareness“.

“Lo stipendio medio giornaliero è di 50-500 euro. Paghiamo 2-20 euro a compito e veniamo pagati quando il compito è completato. Puoi farlo dal tuo cellulare, tempo libero. Il compito è molto semplice e può essere svolto in pochi minuti. Se volete unirvi a noi contattate il nuovo servizio clienti WhatsApp (link)“, si legge ancora. L’annuncio è accattivante, ma non fa riferimento al tipo di mansione che si dovrebbe svolgere e in più il numero riporta un prefisso straniero, del Kenya, con la richiesta di cliccare un link.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui