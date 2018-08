Turista aggredito da un parcheggiatore.

La vicenda, riportata dal quotidiano Unione Sarda, è successa la scorsa settimana a Porto Pollo, Palau. Un turista di Roma, in vacanza con il fratello disabile, sarebbe stato aggredito nel parcheggio con un manganello. Il turista ha raccontato di aver esibito il tagliando invalidi all’ingresso del parcheggio, e di aver posteggiato nelle strisce gialle a loro riservate.

Sin qui tutto bene. Ma alla sera, al rientro dopo una giornata in spiaggia l‘addetto ai parcheggi gli avrebbe richiesto il pagamento perché l’auto era dentro le strisce blu, e non gialle. Da qui sarebbe nata una discussione molto accesa, sino a quando il parcheggiatore non è uscito dal gabbiotto, preso dall’ira si sarebbe scagliato contro il turista con il manganello, colpendolo più volte. Il turista ha presentato denuncia ai carabinieri.

(Visited 509 times, 509 visits today)