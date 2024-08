Il maltempo si abbatte sulla Gallura e il Nuorese: danni e allagamenti

Piogge forti e temporali in Gallura e nel Nuorese.

Il maltempo si è abbattuto in Sardegna, sopratutto in Gallura e nel Nuorese. I temporali e le forti piogge hanno causato allagamenti in diversi paesi dei due territori, con cantine allagate, strade trasformate in fiumi, tombini scoppiati.

È ancora presto per fare la conta dei danni, ma a preoccupare è anche la grandine, di oltre 10 centimetri, che si è abbattuta su vigne e oliveti, minacciando l’agricoltura. Il maltempo ha causato, inoltre, il crollo delle temperature dai 35 ai 24 gradi, dando così anticipo all’autunno.

In Gallura, i maggiori danni si sono verificati a Oschiri, con allagamenti e il sindaco Roberto Carta, che ha lanciato l’allarme attraverso i canali social, annunciando che sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia stradale.

Maltempo nel Nuorese.

Nel Nuorese i vigili del fuoco sono in azione per gli allagamenti che si sono verificati in diversi comuni. Sono circa 30 gli interventi che a partire dalle ore 13 di oggi hanno visto impegnate le squadre, legati prevalentemente al maltempo che si è abbattuto sulla zona con forti precipitazioni. La maggior parte di essi hanno interessato alberi pericolanti, pali delle linee telefoniche o elettriche danneggiati e ricadenti sulle pubbliche vie in città e nei paesi limitrofi.

A causa dell’acqua si sono verificati anche due incidenti stradali a Bari Sardo e Noragugume con lievi feriti. Sono state impiegate due squadre del Comando di Nuoro e dei distaccamenti di Macomer, Sorgono e Tortolì.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui