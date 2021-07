Turista sarda si infortuna sulle montagne del Friuli: soccorsa con l’elicottero

Il soccorso a Forni di Sopra.

Erano partite a piedi dal Rifugio Padova, a Forni di Sopra(in Friuli Venezia Giulia) per raggiungere forcella Monfalcon di Forni con l’intenzione di scendere verso il Rifugio Giaf,.ma poco sotto la forcella Las Busas a circa 2200 metri di quota, è avvenuto l’infortunio che ha procurato ad una escursionista 48enne di Cagliari una sospetta frattura alla caviglia.

La compagna di escursioni di Milano ha chiamato il Nue112 che ha attivato le squadre del Soccorso Alpino di Forni di Sopra e l’elicottero della Protezione Civile. Quest’ultimo ha potuto caricare a bordo alcuni soccorritori per portarli in quota con i materiali per il soccorso.

Mentre la donna infortunata è stata imbarellata, la sua compagna di escursione è stata condotta a valle con il cane che era con loro e per fare un secondo carico di soccorritori a valle. Era infatti necessario altro personale per poter trasportare la ferita con la barella in un punto più adatto e comodo all’imbarco. Con le successive rotazioni è poi stato il turno della ferita e dei tecnici del Soccorso Alpino rimasti con lei.

