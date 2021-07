I riconoscimenti in Gallura.

La Gallura premiata con 2 bandiere arancioni dal Touring Club Italiano. Sono Aggius e Tempio i comuni che hanno ricevuto l’importante riconoscimento, per l’accoglienza e il patrimonio storico, ambientale e culturale. La valutazione si basa anche sulla tranquillità, la vita all’aria aperta e il cibo genuino, per una vacanza all’insegna del benessere e dell’autenticità.

I riconoscimenti sono stati assegnati anche ad altri 5 borghi dell’Isola. Si tratta di Galtellì, Gavoi e Oliena in provincia di Nuoro, a Laconi in provincia di Oristano e a Sardara nel sud Sardegna.

In Italia sono, invece, 262 le bandiere arancioni assegnate per premiare i borghi, con 11 new entry, ovvero le nuove località che si sono aggiudicate il riconoscimento. Attraverso la Bandiera Arancione si premia la qualità dal punto di vista del turista alle località che non solo possiedono un buon patrimonio storico, culturale e ambientale, ma eccellono anche nell’accoglienza del visitatore.

Il riconoscimento dura tre anni e alla scadenza di questi i comuni devono candidarsi di nuovo per essere valutati dal Touring Club Italiano, che misura la qualità dei luoghi turistici per consentire ai viaggiatori la qualità dei servizi offerti dalla località e incentivare le amministrazioni comunali a impegnarsi per migliorare gli standard.

