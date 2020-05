I dubbi dei vacanzieri per l’estate.

Tanti dubbi e perplessità attanagliano i turisti che per quest’estate hanno già prenotato le loro vacanze in Gallura e alle quali fino all’ultimo sperano di non dover rinunciare. Molti hanno progettato le loro ferie da Santa Teresa a Budoni prenotando voli, case e alberghi, risparmiando da tempo e cercando le offerte, bilanciando al meglio qualità e prezzo.

Ma ad oggi oltre alla paura della pandemia, che si spera di debellare il prima possibile, un altro dubbio preoccupa molti vacanzieri, ovvero la possibilità di dover effettuare il test sierologico o il tampone per avere il passaporto sanitario in regola per poter sbarcare sull’isola.

I tamponi e i test sono per ora solo un’idea non contemplata da nessuna legge effettiva. Molti però si stanno portando avanti informandosi sulla procedura, sulla tempistica degli esiti e sui costi da dover affrontare. E tanti hanno iniziato a prendere in seria considerazione l’idea di cancellare le vacanze, se non l’hanno già fatto.

Sono decine i messaggi di arrivederci al prossimo anno che si leggono in questi giorni sulle bacheche virtuali, così come le richieste di chiarimenti da parte dei vacanzieri. La domanda più comune riguarda il costo del tampone. Il costo è intorno ai 100 euro, varia a seconda della struttura, e l’esito arriva in 24 ore, mentre quello sierologico costa circa 45 euro e l’esito viene dato in 3 ore. Una spesa giudicata eccessiva dalle famiglie, che si deve aggiungere, ovviamente, a quella del viaggio non sempre low cost.

L’incertezza delle misure e la questione tampone penalizza le scelte anche di chi le vacanze non le ha ancora prenotate e vorrebbe maggiori rassicurazioni. La richiesta unanime che arriva dalla rete, quindi, è di regole chiare, per permettere a chi vuole arrivare in Sardegna di farlo in maniera sicura, ma anche proporzionata al momento.

