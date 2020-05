L’intervento del sindaco di Olbia Nizzi.

“Mi pare ci sia stata un po’ di confusione in merito ai tributi comunali e vogliamo sottolineare che i nostri concittadini non andranno a pagare un euro in più rispetto allo scorso anno”. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi interviene sulla questione dell’aumento dei tributi. Come disposto dal legislatore, infatti, Imu e Tasi da quest’anno hanno un unico codice tributo e la somma delle due aliquote non supera quella del 2019.

La normativa nazionale ha abrogato, quindi, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprendeva Imu, Tasi e Tari. Le tre imposte, Imu e Tasi sono confluite nella “Nuova Imu” e la Tari è rimasta come tassa separata.

“Nessun aumento è stato apportato da questa amministrazione e da questa maggioranza di governo della città per l’anno 2020. Inoltre, chi si vedeva applicata l’aliquota massima dell’Imu (10,6 x 1.000), quest’anno non avrà alcun aumento“, precisa Nizzi.

