L’allarme dei turisti derubati a Olbia, “Aprono le auto a noleggio e portano via i bagagli”

Altri turisti derubati a Olbia, ecco i loro consigli per evitare rischi

Continuano i colpi mirati dei topi d’auto a Olbia, nuovi casi di turisti derubati che mettono in guardia gli altri. “State attenti soprattutto con le auto prese a noleggio, sono quelle maggiormente prese di mira. Come è capitato a noi”. Chantal è appena rientrata nella sua Romagna con l’amaro in bocca per una vacanza finita tra le sterpaglie a cercare di recuperare i bagagli. “Io son troppo innamorata di questa terra per non tornare, ma altri che erano con me son rimasti traumatizzati e difficilmente lo faranno – ammette -. Non si tratta di un caso isolato perché stiamo trovando tantissime persone che hanno avuto problemi simili. Noi eravamo vicini ala partenza, ma altri hanno subito il furto dei bagagli all’inizio della vacanza, completamente rovinata”.

In questo periodo di alta stagione le auto a noleggio più convenienti sono le classiche Fiat Panda bianche. da quanto raccontano i turisti beffati proprio queste sembrano essere il bersaglio preferito dei malviventi, che le riconoscono facilmente.

Sui social aumentano segnalazioni e denunce, il problema a Olbia sta diventando grave. “Per evitare rischi abbiamo lasciato l’auto davanti a un centro commerciale, ma questa precauzione non è bastata – racconta la turista tonata a casa con meno bagagli di quando è arrivata -. Non è stato possibile visionare le immagini delle telecamere e neanche ricevere il giusto sostegno dalle forze dell’ordine, palesemente sotto organico”.

I turisti hanno ricevuto segnalazioni su uno dei tanti terreni o stradine dove si trova un cimitero dei trolley. “Dentro un campo recintato, quindi inaccessibile per noi, c’erano alcune valigie e abbiamo riconosciuto solo la nostra borsa frigo – conclude Chantal -. In tanti casi le vittime avevano preso auto a noleggio, quindi approfittiamo di GalluraOggi per avvisarli: state molto attenti, i ladri sono organizzati e sanno come muoversi. Non lasciate bagagli nelle auto“.

