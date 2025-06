I turisti stranieri hanno speso 413 milioni per le vacanze in Gallura

Il report che svela quanto sono costate le vacanze in Gallura.

I vacanzieri stranieri in Gallura hanno speso oltre 413 milioni di euro in Gallura. Il dato emerge da un report elaborato dalla Banca d’Italia e analizzati dalla Comunicazione e Centro Studi UniOlbia, su dati del 2024. In generale per le vacanze in Sardegna hanno speso 1 miliardo e 850 milioni, con un dato in crescita rispetto al 2023 (1,67 miliardi) e perfino superiore all’anno prima della pandemia (1,1 miliardi nel 2019).

I dati regionali.

Il dato si concentra in particolare sul terzo trimestre (da giugno ad agosto), dove la spesa è andata oltre l’un miliardo e 211 milioni di euro. L’anno precedente avevano speso 1 miliardo nello stesso periodo. La spesa totale è stata stimata incrociando i flussi di presenze rilevati da Istat e dall’Osservatorio regionale con la spesa media per notte, calcolata dalla Banca d’Italia per ciascun Paese di provenienza. UniOlbia ha elaborato queste stime focalizzandosi sui principali mercati di riferimento.

Viene sopratutto dalla Germania la maggior parte delle presenze in Sardegna. I tedeschi arrivati nel 2024 erano 2.724.000. Questi hanno speso mediamente 135,7 euro a notte per una spesa totale stimata di 369 milioni di euro. La seconda nazionalità più presente è quella francese. Nel 2024 sono arrivati 1.323.000 francesi, che hanno speso mediamente 129,5 euro a notte per un totale di 171 milioni di euro. Al terzo e quarto posto svizzeri e britannici. Le presenze dei primi si attestavano alle 907 mila, per una spesa media di 142,4 euro. Il totale della spesa nel 2024 è stata di 129 milioni di euro.

Ma anche olandesi, austriaci, spagnoli, polacchi e americani amano la Sardegna, con presenze significative nel territorio. Il totale stimato della spesa generata da questi nove Paesi ammonta a circa 975 milioni di euro.

Gallura meta preferita.

I turisti scelgono sopratutto la Gallura: dove su 10 milioni di presenze turistiche internazionali, ben 4 milioni si sono concentrate sul territorio. La Gallura è la prima meta per turismo da parte di stranieri, sopratutto da Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Secondo le analisi di UniOlbia, il 50% delle presenze dei turisti americani si concentra soltanto in Gallura, dove questi hanno speso nel 2024 circa 191,1 euro a notte. In tutto sono 413 milioni i soldi spesi dai turisti stranieri nel territorio. Vengono da Germania (136 milioni di euro), Francia (74 milioni di euro), Svizzera (50 milioni), Regno Unito (57 milioni), Paesi Bassi (20 milioni) , Austria (19 milioni), Spagna (16 milioni), Polonia (14 milioni) e Stati Uniti (27 milioni).

