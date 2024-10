Aggredisce madre e carabinieri a Golfo Aranci: arrestato giovane

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri a Golfo Aranci.

Un giovane di Golfo Aranci è stato arrestato per aver aggredito e ingiuriato i carabinieri, che sono intervenuti in località Moriscu per sedare una lite. Nella notte di mercoledì 2 ottobre, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Golfo Aranci, si sono recati in un’abitazione, dove un giovane, alterato da farmaci e alcol ha aggredito la madre.

All’origine della discussione ci sarebbe stata la pretesa da parte del giovane, in stato di alterazione, di avere dalla madre le chiavi della sua auto. La donna ha chiamato i carabinieri e alla vista dei militari, il giovane, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool e farmaci antidepressivi, si è frapposto tra la donna e gli operanti, ingiuriandoli ed aggredendoli verbalmente e fisicamente. Prontamente arrestato, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa di rito per direttissima.

