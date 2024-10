Con la droga in casa aggredisce i carabinieri, arrestato a Olbia

I carabinieri hanno arrestato uno straniero a Olbia.

Prima gli sputi e poi gli insulti ai carabinieri, nei guai un cittadino extracomunitario segnalato per spaccio di droga a Olbia. Nel pomeriggio del 2 ottobre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno eseguito un altro arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel caso specifico, a seguito di una segnalazione giunta da privati cittadini, auspicante un intervento delle forze dell’ordine a contrasto dell’attività di cessione di sostanza stupefacente, i militari hanno posto in essere una mirata attività di indagine, che ha portato al rintraccio del soggetto nel centro di Olbia.

A richiesta di esibizione dei documenti di identità, l’uomo ha tentato la fuga e ha aggredito con sputi e spintoni i militari, che lo hanno fermato e tratto in arresto, anche con il volontario ausilio di alcuni cittadini recatisi sul posto, compiaciuti dell’operato. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato altresì segnalato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di dosi di cocaina ed hashish, tutte opportunamente sequestrate. Accompagnato in caserma per ogni accertamento utile, l’arrestato è temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

