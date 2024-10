Picchia la moglie davanti ai figli e fugge, denunciato ad Arzachena

L’uomo, che vive ad Arzachena, è indagato per violenze domestiche.

Nuovo caso di violenze domestiche, dove una donna è stata aggredita dal marito davanti ai loro figli nella loro casa ad Arzachena, che poi è fuggito facendo perdere le due tracce. Nei guai è finito un cittadino extracomunitario che è stato denunciato dalla moglie, che ha fatto scattare l’operazione dei carabinieri della Stazione di Arzachena.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 1° ottobre, dove, terminata la violenza, la donna ha prontamente richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Tempestivamente recatisi sul posto, le immediate ricerche effettuate dalla pattuglia dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare l’aggressore il quale, identificato e deferito in stato di libertà, è ora in indagato per maltrattamenti in famiglia.

