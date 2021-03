Il controllo dei carabinieri di Olbia.

Continuano i controlli dei carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in Gallura. Dopo l’arresto di un 31enne di Calangianus i militari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania S.S., disoccupata incensurata olbiese di 20 anni.

La giovane infatti, durante un controllo dei carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, è stata trovata in possesso di circa 70 grammi di marijuana e 3 di hashish. Per lei è quindi scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

