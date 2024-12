Ultimi acquisti di Capodanno, i supermercati aperti a Olbia

I supermercati aperti a Capodanno a Olbia.

Domani comincia l’anno nuovo ed è ovviamente un giorno di festa per tutti, anche i supermercati di Olbia non faranno eccezione. Dunque, a Olbia sarà molto difficile trovare supermercati aperti il primo gennaio 2025, per chi sta cercando di fare gli ultimi acquisti.

Per il primo dell’anno in città sono tanti i centri commerciali e i supermercati che hanno deciso di restare chiusi. Come per Natale e Santo Stefano il centro commerciale Olbia Mare non aprirà il 1° di gennaio e chiude anche Spazio Conad. Il centro commerciale, segue gli orari 08–21, i quali potrebbero subire una variazione il giorno di Capodanno. Molti altri Conad hanno deciso di restare chiusi anche il giorno di Capodanno, consentendo ai dipendenti di riposare.

Stando a quanto si apprende dagli orari esposti su Google, anche gli orari di apertura degli Eurospin potrebbero subire delle variazioni. Chiude il Lidl di via degli Astronauti, invece chiudono i due Super Pan, in piazza Crispi e via Barcellona.

