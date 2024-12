Cresce l’Università a Olbia, ecco un altro palazzo per gli studenti

Università di Olbia ha un nuovo palazzo.

Un altro palazzo abbandonato in centro a Olbia diventa sede dell’Università. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale si è riunita per approvare un importante progetto nell’ambito dell’Agenda Urbana Olbia 2030, approvando la candidatura del progetto “Olbia Università al Centro“.

La delibera, che rappresenta un passo fondamentale per la riqualificazione urbana, comprende un progetto che inserisce nel più ampio obiettivo di trasformare Olbia in una città universitaria d’eccellenza, valorizzando il centro storico e promuovendo lo sviluppo sostenibile e inclusivo. Tra le finalità c’è un altro palazzo, quello in via Porto Romano 6, che rientra nell’acquisizione e la riqualificazione, per ospitare nuovi corsi di studio e laboratori di ricerca scientifica. Attualmente l’immobile, che un tempo era un negozio, è in forte stato di degrado, ma è agibile, dunque richiede degli interventi di ristrutturazione interna ed esterna.

L’intervento, dal costo complessivo di 1.995.920 euro, beneficerà di un contributo massimo di 2.000.000 di euro previsto dalla Linea di finanziamento A del bando regionale. Il Comune di Olbia cofinanzierà il progetto con 600.000 euro provenienti da fondi propri, dimostrando un forte impegno per il rilancio dell’area urbana e il potenziamento dell’offerta universitaria.

Il progetto si allinea con gli obiettivi strategici del Comune di Olbia, definiti nel programma politico di mandato del sindaco. Tra questi, spiccano la gestione delle iniziative previste nell’Agenda Urbana 2030. L’obiettivo 3, “Olbia Città Universitaria e dell’Istruzione”, sottolinea l’importanza di promuovere interventi finalizzati alla creazione di un polo universitario nel centro cittadino.

Con voto unanime, la Giunta ha approvato la proposta di candidatura e ha dato mandato al sindaco Settimo Nizzi per la sottoscrizione della domanda di finanziamento, presentata entro il 16 dicembre 2024. Contestualmente, è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e la perizia tecnica sull’immobile destinato all’intervento.

Anche la Regione conferma il suo impegno per lo sviluppo delle Università a Olbia. Su proposta dell’assessora della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, ha approvato la delibera che autorizza l’attivazione dei corsi di studi di infermieristica e ingegneria navale nella sede universitaria decentrata di Olbia – Consorzio Polo Universitario- da parte rispettivamente dell’Università di Cagliari e quella di Sassari.

