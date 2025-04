Emozione per le prime laureate nella nuova sede dell’Università a Olbia: chi sono

Chi sono i primi laureati della nuova sede dell’Università a Olbia.

Anche se ormai da anni UniOlbia sforna tantissimi laureati oggi è come se fosse il primo giorno per l’Università di Olbia. Nella nuova sede di via Porto Romano 8, in pieno centro storico, si è assistito alle prime sessioni di laurea e nell’aula magna si è sentita tutta l’atmosfera festosa ed emozionata degli studenti e di chi ha assistito alla discussione delle loro tesi, seguita dalla cerimonia che ha incoronato i giovani dottori.

La prima laureata è Dalila Lisai, che ha discusso la sua tesi del Corso di laurea magistrale in economia aziendale (Tourism Management). La sessione è cominciata dalle 10.30 nel palazzo dell’ex Expo, ristrutturato e diventato sede dell’UniOlbia. Prima di allora sia le lezioni che le lauree si tenevano nella sede dell’aeroporto Costa Smeralda. La studentessa, emozionatissima, ha discusso la sua tesi ed è diventata dottoressa.

Le altre sessioni si sono svolte fino alle 11 e hanno discusso le loro tesi magistrali le laureande Arianna Decandia, Margaux Brogi. Sono in tutto sei le lauree magistrali nella prima sessione. Dalle 11:30 alle 12 sarà il turno delle triennali, con 7 candidati. Oggi i dottori e le dottoresse sono in tutto tredici.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui