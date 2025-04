Nuovo appuntamento con l’archeologia al Community Hub

Al Community Hub l’11 aprile ci sarà un incontro con Sardegna Turistica.

L’Olbia Community Hub, in collaborazione con Sardegna Turistica, è lieto di presentare il ciclo di seminari “Alla Scoperta della Sardegna”, dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Questo ciclo di incontri, che si terranno tra marzo e maggio 2025, offrirà un’opportunità unica per approfondire alcuni dei monumenti e siti archeologici più significativi della Sardegna, attraverso interventi di esperti e studiosi del settore.

Venerdì 11 aprile 2025, dalle ore 18:00 alle 20:00, all’Olbia Community Hub in via Perugia 3, si terrà il quarto appuntamento con il Ciclo di seminari “Alla Scoperta della Sardegna” che ci porterà indietro nel tempo di milioni di anni, per conoscere la storia geologica della Sardegna.

Il ciclo di seminari, organizzati in collaborazione con Sardegna Turistica, questa volta ospiterà il geologo Luigi Sanciu che dialogherà con Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica. Il seminario ci offre un’opportunità straordinaria per esplorare la storia geologica della Sardegna e affronterà temi legati alla formazione del nostro territorio, ai minerali e all’ossidiana, risorsa fondamentale per le civiltà preistoriche.

L’appuntamento è per venerdì 11 aprile 2025 dalle 18:00 alle 20:00 presso l’Olbia Community Hub (Via Perugia, 3). L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti. Per informazioni potete contattare l’Olbia Community Hub al tel. 3459990314 o al seguente indirizzo e-mail info@olbiacommunity.

