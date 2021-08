Il numero dei non vaccinati in Gallura.

Circa il 30% dei sardi non ha ricevuto nemmeno una dose. Questi sono i dati Ats, che rivelano una realtà chiaroscuro, mentre corre il numero dei contagi, che minacciano il ritorno in zona gialla della Sardegna.

Di questi tante persone non vaccinate risiede in Gallura. Tra i comuni c’è Calangianus, dove la percentuale delle persone che non si è recato all’hub vaccinale di Tempio è del 24,13%, ovvero quasi 900 persone senza nemmeno una dose.

Il sindaco del comune Fabio Albieri aveva invitato la popolazione a vaccinarsi. “Un dato che mi preoccupa non poco è sapere che un numero così rilevante di miei concittadini non è vaccinato e quindi non protetto dal covid – ha detto il sindaco -. Se vogliamo evitare che si riproponga la situazione che che abbiamo vissuto nei mesi passati dobbiamo vaccinarci tutti. Solo il vaccino può salvaguardaci dalle conseguenze nefaste del covid, e anche se non ci rendesse completamente immuni ci evita l’ospedalizzazione e ci protegge da rischi ancora più gravi. Pertanto auspico che il senso di responsabilità che deve caratterizzare necessariamente ogni Cittadino prevalga e ci spinga ad un gesto che salvaguardia la libertà e la salute di tutti”.

Ma il resto della Gallura e del nord Sardegna non mostra dati migliori. A Olbia il 27,8% della popolazione non ha ricevuto nemmeno una dose. Peggio Arzachena, dove a non essere vaccinato è il 30% degli abitanti e Aglientu dove a non aderire alla campagna sono il 35,18% dei cittadini. Il numero dei non vaccinati a La Maddalena è 26,7%. Fa meglio Aggius, dove la percentuale scende al 12,71%, Tempio, con il 22,33%.

(Visited 682 times, 682 visits today)