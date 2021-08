La morte di Mario Loriga a Olbia.

Con la morte di Mario Loriga se ne va oggi una parte della memoria storica di Olbia. Aveva ottant’anni, vissuti intensamente giorno per giorno, assaporando tutti i piaceri della vita. Gestiva un’attività nel centro storico ed era cresciuto in via Regina Elena, Mario Loriga, noto Maruzzo era un personaggio quasi mitologico.

Ha avuto due figli: Pietro ed Emanuela e ad Olbia era molto conosciuto in quanto, mentre arrivavano i turisti attirati dal sogno incantato della Costa Smeralda, lui suonava la fisarmonica ed intratteneva sino a notte fonda, gli stessi turisti e gli olbiesi, raccontando loro l’Olbia che nessuno conosce come chi, come lui, ci è nato e cresciuto. Amante dei piaceri della vita e della compagnia, era un uomo eclettico e particolare, che certo la nostra città non potrà dimenticare.

