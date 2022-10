Al via in Sardegna la campagna vaccinale contro l’influenza

Il vaccino contro l’influenza.

Il vaccino contro l’influenza arriva anche in Sardegna. E’ soprattutto rivolto alle persone oltre i 65 anni di età e alle popolazioni più fragili, per scongiurare il rischio di gravi complicanze dovute alla stagione fredda in arrivo.

L’obiettivo è quello di migliorare la copertura vaccinale della scorsa stagione, che non supera la soglia del 41%, con un calo di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2020. L’Isola è inoltre sotto la media nazionale del 58%, spesso a causa della disinformazione dei pericolo della malattia, ma anche della bassa circolazione dei virus, legata alle misure anticovid.

A causa del rallentamento delle misure, potrebbe esserci però un allarmante aumento dei contagi e saranno più aggressivi, a causa dell’insufficiente memoria immunitaria nei confronti dei virus influenzali. Più a rischio anziani e pazienti più fragili.

Gli esperti raccomandano la vaccinazione per scongiurare una nuova emergenza sanitaria. La vaccinazione può anche essere programmata nella stessa seduta del vaccino anti-covid o altri rivolti a popolazioni anziane.

