Week-end a Parigi in regalo: l’hotel di Palau premia una dipendente

Il viaggio per premiare i dipendenti dell’Hotel Vecchia Fonte di Palau.

Un 2022 oltre le aspettative grazie all’impegno di tutti i collaboratori. Così La Vecchia Fonte Hotel di Palau, ha deciso di premiare durante una cena aziendale i suoi dipendenti con un soggiorno per due persone nella più romantica delle capitale europee, a Parigi.

A ricevere il premio 2022, con grande emozione, Laura, giovane lavoratrice di Palau, già al secondo anno di collaborazione con l’azienda. “Già da 4 anni abbiamo istituito il Best Employee Award, premiando chi si è distinto particolarmente per impegno e dedizione. La scelta del viaggio? Sperimentare l’hospitality a livello internazionale per prendere nuovi spunti e idee” – così racconta il Managing Director della società -. “Non basta parlare di Welfare aziendale e di importanza delle persone, ma è fondamentale essere disposti a investire (tanto) in questi aspetti, concretamente”.

La struttura, intima ed elegante, gestita dall’azienda internazionale Luxury Hospitality con sede a Milano, si distingue per la qualità dell’offerta e la strategicità della location che permette di visitare al meglio l’Arcipelago di La Maddalena e la Costa Smeralda.

