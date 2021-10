Ancora vandalismi in Gallura, imbrattate le rocce sulla spiaggia di Olbia

Il nuovo atto vandalico a Olbia.

Non c’è pace per le bellezze naturali della natura deturpate dai vandali. Dopo le rocce in zona Tanca di Lu Palu ad Arzachena ieri sono state imbrattate anche quelle sulla spiaggia vicino a Li Cuncheddi, a Olbia.

Secondo le testimonianze alcuni turisti stranieri avrebbero rovinato con della vernice spray le rocce disegnando una grande testa stilizzata colorata di azzurro e rosa e verde. Nonostante le segnalazioni di alcuni presenti però i giovani non sarebbero stati identificati.