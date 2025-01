Vendeva alcolici ai minorenni, la polizia chiude il market

Chiuso un market che vendeva alcolici ai minorenni.

Il Questore ha ordinato la chiusura temporanea di un mini market nel quartiere Marina per cinque giorni. Il provvedimento è stato adottato a Cagliari in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente azioni preventive per garantire la sicurezza pubblica.

La decisione segue un servizio di ordine pubblico condotto congiuntamente dalla Questura, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale, finalizzato a monitorare le problematiche legate alla movida nel centro di Cagliari. Durante un’ispezione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, è emerso che il mini market aveva recentemente venduto bevande alcoliche a minorenni, in violazione della legge che vieta la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni.

Secondo la normativa, i venditori devono richiedere un documento d’identità a chi non dimostri in modo evidente di aver raggiunto la maggiore età. Il mini market, già sanzionato in passato per la stessa infrazione, è stato quindi chiuso per cinque giorni come misura preventiva, a seguito delle ripetute violazioni delle normative di sicurezza pubblica.

