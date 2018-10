Vento fino a 100 chilometri orari: collegamenti a rischio

Da domani in arrivo forti venti a Olbia e in Gallura.

Venti fino a 100 chilometri orari. Cielo coperto e pioggia dal prossimo fine settimana. Il maltempo torna in Sardegna. Già a partire da questa sera il maestrale inizierà a spazzare Olbia e la Gallura, con una velocità media di 80 chilometri orari. Non dovrebbero esserci precipitazioni, se non dal fine settimana.

Il forte vento potrebbe, però, creare disagi ai collegamenti navali e aerei. Secondo le previsioni del servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu a subire le peggiori ripercussioni dal maltempo dovrebbe essere il sud Sardegna.

