Vento e disagi nei trasporti marittimi, problemi nei porti di Olbia e Porto Torres

Forte vento a Olbia e condizioni meteo peggiorate.

La Gallura si è svegliata con un forte vento. In particolare a Olbia le raffiche hanno superato gli 80 chilometri orari. Assieme al vento il cielo oggi, 20 novembre, è nuvoloso, anche se non sono previste piogge o rovesci.

Tuttavia, la situazione meteorologica fa preoccupare e numerosi sono i disagi a Olbia, ma anche in provincia di Sassari. I disagi riguardano i trasporti navali tra la toscana a la Sardegna. Il forte vento è arrivato fino ai 115 km/h in Toscana, con onde superiori a 7 metri. Così i traghetti provenienti da Sardegna e Corsica non sono arrivati a destinazione, mentre cinque navi commerciali ferme in rada hanno abbandonato l’ormeggio per mettersi in drifting davanti alla costa. Anche il traghetto Liburnia, diretto all’isola di Capraia, è rimasto in porto per il secondo giorno consecutivo.

Stando a quanto riporta il quotidiano l’Unione Sarda, un traghetto per Livorno è rimasto fermo al porto di Olbia a causa del maltempo. Così Pietro Carbini, sindaco del Comune di Santa Maria Coghinas, in viaggio con una delegazione comunale, ha raccontato dei disagi vissuti per le condizioni meteo.

Ciò ha portato a disagi, con veicoli spostati dalla Moby alla Grimaldi e biglietti rinnovati, spesso pagati due volte, anche se rimborsabil. Solo alle 11:15 la nave Grimaldi è finalmente partita per Livorno, ponendo fine a un’odissea che ha coinvolto viaggiatori e camionisti con mezzi al seguito.

Sempre per analoghe condizioni meteo, la nave Moby Tommy, partita da Genova nella serata di martedì 19 novembre e diretta a Porto Torres, è stata dirottata questa mattina verso il porto di Olbia. La decisione è stata presa a causa del vento e del mare molto mosso, con Olbia ritenuta uno scalo più riparato. Una volta arrivata alla banchina Isola Bianca, oggi 20 novembre, il traghetto ha ripreso il viaggio verso il porto di Genova.

