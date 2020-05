Una verdesca nuota nelle acque di Cala Finanza a Porto San Paolo

L’avvistamento.

Una verdesca (Prionace glauca) specie pelagica presente a livello globale e da sempre nel Mediterraneo, nuota indisturbata nelle acque limpide del porto di Cala Finanza a Porto San Paolo. Un evento eccezionale visto il traffico marittimo ridotto a causa del coronavirus.

Normalmente presente in ambiente offshore, è una frequente cattura accidentale (by-catch) durante operazioni di pesca con il palangaro pelagico dirette prevalentemente al pesce spada e al tonno. Proprio per questo motivo è una delle specie tenute in considerazione nel progetto Eu Life Elife, a cui l’Area Marina Protetta di Tavolara partecipa attivamente, che mira alla mitigazione del fenomeno del by-catch sui pesci cartilaginei ed alla riduzione della mortalità ad esso correlato.

Sebbene sia una specie prettamente pelagica, negli ultimi anni sono state registrate numerose segnalazioni sotto costa, anche in acque molto basse, sopratutto di esemplari di dimensioni piccole o medio piccole (massimo 1,5 metri circa): una spiegazione, in mancanza di dati certi, potrebbe essere che tali “incursioni” in ambiente costiero siano sempre accadute nelle nostre acque, ma non fossero segnalate.

E’ documentato, infatti, che spesso gli ambienti più favorevoli a piccoli e giovanili di verdesca siano anche quelli costieri e le nuove tecnologie ora disponibili (smartphone, social network, ecc.) permettono una migliore acquisizione e segnalazione di questi avvistamenti, che fino a 10-15 anni sarebbero stati veicolati con molta più difficoltà. Circa le interazioni con la specie umana, la verdesca non è nota per attacchi a bagnanti o subacquei: tuttavia è essendo un animale carnivoro di dimensioni comunque ragguardevoli è oltremodo raccomandato un approccio precauzionale nel caso sia avvistato.





