Truffato dopo aver versato l’acconto per un gommone.

Un pensionato toscano con residenza estiva in Gallura ritiene di essere stato truffato dopo aver dato in permuta il suo gommone e aggiunto 15mila euro per acquistarne uno nuovo, del valore di 34mila euro, che non gli è mai stato consegnato. Dopo aver stipulato un contratto con un presunto venditore di gommoni, ha ceduto il suo vecchio gommone (valutato 19.500 euro) e ha fatto tre bonifici per il pagamento, ma la consegna del nuovo gommone è stata continuamente rimandata con varie scuse.

Nell’estate 2023, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, dopo aver provato il nuovo gommone in mare, ha accettato l’acquisto, ma nel maggio 2024 il gommone non era pronto. Dopo aver scoperto che nessun lavoro era stato effettuato sul gommone e aver verificato che l’imbarcazione non era nei luoghi indicati, il pensionato ha presentato una denuncia ai carabinieri di Santa Teresa. Le indagini hanno rivelato che i documenti forniti erano falsi e hanno portato all’identificazione del vero proprietario del gommone, che deve ancora essere convocato per chiarire la sua posizione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui