Via libera alla riapertura delle spiagge della Sardegna: firmata l’ordinanza

Da oggi si può tornare in spiaggia.

I sardi possono tornare in spiaggia. Il presidente Solinas ha firmato l’ordinanza che riapre tutte le spiagge della Sardegna, da oggi 18 maggio.

Le strutture balneari e le spiagge libere verranno riaperte secondo le linee guida dei giorni scorsi, quindi con una distanza di almeno un metro e mezzo tra le attrezzature e garantendo una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone.

Restano comunque vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.Mentre per gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es.

nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

(Visited 251 times, 254 visits today)