La nuova ordinanza.

E’ arrivata nella notte la nuova ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas.

Tra le novità anche la riapertura dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia e quello di Alghero(dal 21 maggio) per i voli privati. La ripartenza dell’aeroporto di Olbia sarà subordinata a uno specifico protocollo che la società di gestione Geasar e l’Autorità sanitaria regionale dovranno sottoscrivere.

Per lo scalo gallurese ripartono da oggi anche i collegamenti con Milano e Roma per quei passeggeri che si possono spostare per motivi di salute, lavoro o urgenza oppure che devono far ritorno alla propria residenza. Resterà comunque l’obbligo della quarantena per chi arriva in Sardegna. Per Alghero invece si dovrà ancora attendere.

(Visited 465 times, 546 visits today)