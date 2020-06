La richiesta degli avvocati della difesa.

Il pubblico ministero della Procura di Tempio aveva chiesto 12 anni per i genitori e la zia del bambino segregato e maltrattato ad Arzachena, in quella che è diventata tristemente famosa come la villetta degli orrori.

Ma all’agenzia di stampa Ansa, oggi gli avvocati, che difendono i familiari del bambino, hanno parlato di richieste eccessive da parte del sostituto procuratore e della necessità di distinguere i ruoli degli imputati nella vicenda.

Una posizione ribadita anche davanti al giudice, chiedendo una condanna equa che tenga in considerazione anche del fatto che genitori e zia hanno riconosciuto i loro errori. Il processo si svolge con rito abbreviato e si avvia alle battute finali.

