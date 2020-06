L’incontro tra la Regione e le compagnie di navigazione.

“È nostro interesse attivare una collaborazione virtuosa con le compagnie di navigazione che porti benefici ai passeggeri e al sistema economico e turistico della nostra Isola. Questa emergenza ha prodotto criticità evidenti che dobbiamo contrastare sottolineando i nostri risultati positivi sul tema della sicurezza sanitaria”.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas nel corso della riunione, alla quale era presente l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde, con i rappresentanti delle compagnie di navigazione, (Corsica Ferries, Tirrenia, Moby, GNV, Grimaldi Group), che si è tenuta stamattina per fare il punto sul sistema dei trasporti marittimi da e per la Sardegna in vista della stagione estiva.

“La sicurezza della destinazione Sardegna, che abbiamo ottenuto grazie ad un significativo lavoro di prevenzione, rappresenta una motivazione importante nella scelta turistica. Assieme alle compagnie abbiamo stabilito di avviare un adeguato piano di comunicazione per promuovere nel mercato nazionale e internazionale, oltre che le bellezze dell’Isola anche la sua accessibilità, che ci consentirà di acquisire dei flussi turistici importanti”, sottolinea Solinas.

“Gli armatori hanno tutto l’interesse a mantenere vitale una destinazione che rappresenta un asset importante e strategico anche con l’impegno a contenere le tariffe. Dobbiamo consolidare un’immagine della Sardegna bella accessibile e con tariffe di trasporto assolutamente abbordabili”, ha concluso il presidente Solinas che nei prossimi giorni riceverà dagli armatori un report sul monitoraggio delle tariffe di trasporto.

