L’uomo è stato condannato a 9 anni di carcere.

Aveva abusato della compagna per tentare di contagiarla con l’Aids. Una brutta storia che arriva da San Teodoro dove un 60enne, originario di Bisceglie, che all’epoca dei fatti era residente a San Teodoro è stato condannato a 9 anni.

La donna, anche lei 60enne, era stata ripetutamente maltrattata per 5 anni fino ad arrivare alle violenze sessuali. Come riporta La Nuova Sardegna era stata costretta ad avere rapporti non protetti nonostante l’uomo avesse l’Aids e la malattia le è stata rivelata dal 60enne solo in un secondo momento.

Oltre alla condanna a 9 anni per violenze sessuali, lesioni personali gravissime e stalking il Tribunale di Tempio ha stabilito una provvisionale di 50mila euro a favore della vittima.

