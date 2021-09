La Melges World League e Persico 69F a Puntaldia.

Due prestigiosi eventi hanno inizio oggi nelle acque del comune di San Teodoro. La Melges World League, il circuito internazionale di vela che da due anni ha come campo di regata Puntaldia, e la Persico 69F, barche volanti che strizzano l’occhio alle nuove generazioni, dallo spirito e la tecnologia vicine alla Coppa America.

L’evento avrà la durata di 3 settimane, dal 22 al 25 settembre si terrà la finale del circuito Merges 20 World League che si snoda in diverse tappe in tutta la stagione e che vedrà Puntaldia come ultima tappa dove verrà proclamato il Campione Europeo della classe. Nei week end successivi, dal 28 settembre al 9 ottobre, la Persico 69F concluderà nelle acque di San Teodoro il suo circuito, dove verrà assegnato sia il titolo di Campione del Gran Prix che quello di circuito.

”E’ un campo di regata incredibile che porta con se un’imprevedibilità che concede espressioni tattiche differenti -, afferma Federico Pacinotti, velista in gara per la Melges 20 – qui a San Teodoro ci sentiamo i benvenuti, l’organizzazione a terra e logistica è una delle migliori”.

Melges è stata la prima a scommettere su Puntaldia, con il primo evento di grande successo nel 2019, facendo da apristrada ad altre classi di regata. ”Siamo fieri di aver aperto la stagione estiva con un grande evento sportivo internazionale, Sweam the Island, e concludere la stagione con questo evento di vela dal calibro internazionale non può che farci onore – afferma la sindaca di San Teodoro Rita Deretta -, fare un turismo ed eventi di qualità e di sostenibilità per noi è importante. Ed è importante che il nostro territorio venga valorizzato e tutelato e lo si può fare con eventi di questo tipo che ci danno, inoltre, la possibilità di vedere San Teodoro in un contesto internazionale. L’augurio che posso fare è che questa manifestazione si possa ripetere anche i prossimi anni, magari più grande e con più giornate e che sia un continuo, perché abbiamo le capacità di poterlo fare oltre che il territorio e le strutture”.

