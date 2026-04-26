Olbia si gode l’assaggio d’estate nel weekend del 25 aprile

Boom di turisti all’aeroporto di Olbia.

Il ponte del Primo Maggio ha attirato tantissimi turisti all’aeroporto di Olbia. Centinaia di persone sono arrivate tra venerdì 24 e il 25 aprile al Costa Smeralda Aga Khan. Approfittando dei primi voli dall’Europa, sono arrivati anche i primi viaggiatori stranieri. In questi giorni hanno approfittato delle belle giornate per affollare spiagge e per popolare i centri storici dei paesi della Gallura, in particolare la città di Olbia, che è stata presa d’assalto.

Spiagge prese d’assalto.

In questi giorni, le condizioni meteorologiche si sono rivelate assolutamente ottimali per accompagnare il lungo ponte del Primo Maggio, regalando giornate caratterizzate da un sole radioso e un clima dalle tinte quasi puramente estive. La colonnina di mercurio, in costante ascesa, ha toccato punte di 24°C, stabilizzandosi su valori ideali per chi desiderava concedersi qualche ora di relax all’aria aperta. Questa temperatura mite ha spinto molti residenti e turisti verso il litorale: se per la maggior parte è stata l’occasione perfetta per la prima tintarella, i più coraggiosi non hanno esitato a sfidare l’acqua ancora frizzante per il primo tuffo della stagione.

A rendere l’atmosfera ancora più piacevole è stata la quasi totale assenza di vento, un fattore non scontato per le coste sarde. Anche nella giornata del 25 aprile, il litorale è stato accarezzato solo da una bava di vento; una brezza leggera che non ha minimamente scalfito la sensazione di avvolgente tepore, permettendo a famiglie e comitive di godersi i pranzi al sacco e le passeggiate sulla battigia in totale comfort.

Olbia si accende tra divertimento e attesa.

Il clima di festa non si è limitato alle spiagge, ma ha coinvolto animatamente anche il centro urbano. Già dallo scorso 24 aprile, infatti, a Olbia hanno riaperto ufficialmente le giostre, trasformando l’area in un polo d’attrazione che ha regalato momenti di pura magia e spensieratezza ai più giovani e alle famiglie della città. Le luci e la musica del luna park hanno aggiunto un tocco di vivacità serale, completando un quadro di generale ottimismo.

Insomma, tra il fermento cittadino e la quiete rigenerante delle coste, in tutta la Gallura si respira ormai il vero e proprio assaggio di una stagione estiva che bussa con vigore alle porte, promettendo mesi di grande intensità.

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