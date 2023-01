Violento incidente sulla strada per Berchidda, grave un motociclista

Grave un motociclista a Berchidda.

Violento incidente, questa mattina, sulla strada per Berchidda. Per cause in fase di accertamento, lungo la Sassari – Olbia, un motociclista è finito fuori strada restando gravemente ferito.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, che lo ha accompagnato all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono disperate.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Olbia, per le operazioni di messa in sicurezza, e i carabinieri della locale stazione per i rilievi di legge e coordinamento del traffico, che nel frattempo è andato in tilt.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui