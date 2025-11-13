Violento incidente sulla strada Olbia-Telti, ci sono diversi feriti

L’incidente sulla strada per Olbia.

Un violento incidente si è verificato ieri notte, 12 novembre, lungo la strada che collega Olbia a Telti, dove tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalle Forze dell’Ordine, la causa sarebbe da attribuire a un’invasione di corsia da parte di un Ducato, il cui conducente è risultato positivo all’alcol test eseguito dopo l’impatto.

A seguito dello scontro, i conducenti degli altri due veicoli sono rimasti feriti e trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove sono stati trattenuti in codice giallo. Le loro condizioni non sono gravi, ma hanno richiesto cure e accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e le squadre del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Le operazioni di sgombero della carreggiata e di ripristino della normale circolazione si sono protratte per alcune ore, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

