Lutto cittadino a Buddusò per l’addio al giovane carabiniere

L’addio al carabiniere Sebastiano Marrone di Buddusò.

Il ritorno a Buddusò del feretro del carabiniere Sebastiano Marrone ha suscitato un profondo sentimento di dolore e partecipazione. Il giovane militare, morto nei giorni scorsi in Puglia, è stato accolto questa mattina dal saluto dei colleghi dell’Arma, che al passaggio del carro funebre davanti alla caserma hanno fatto risuonare le sirene delle auto di servizio in segno di omaggio e rispetto.

Nel piccolo centro del Monte Acuto l’atmosfera è di silenzio e cordoglio. I funerali si terranno oggi, giovedì 13 novembre, alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Anastasia, dove si riuniranno i familiari, gli amici, i compaesani e i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. Attorno al padre Lorenzo, alla madre Francesca, alla sorella Immacolata e al fratello Luigi si stringeranno con affetto e partecipazione anche le istituzioni locali e numerosi cittadini.

Il sindaco Massimo Satta ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare al dolore della famiglia. “L’intera comunità si unisce in un profondo abbraccio ai genitori, ai fratelli e a tutti i familiari, condividendo con loro un dolore che lascia senza parole. La perdita di un giovane di soli 23 anni sconvolge e ferisce l’animo di tutti noi. In momenti come questo, il silenzio, la vicinanza, la preghiera e l’affetto della comunità sono i gesti più autentici che possiamo offrire. Il ricordo di Sebastiano, della sua dolcezza e della sua luce, resterà vivo nel cuore di tutti noi. Che la nostra comunità, unita nel dolore, possa essere sostegno e conforto alla famiglia in questi giorni di profonda tristezza”, ha commentato il primo cittadino.

