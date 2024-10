Violento incidente sulla strada per Arzachena, ci sono feriti

L’incidente sulla strada per Arzachena.

Un grave incidente stradale ha coinvolto due auto sulla statale 125, nel tratto tra Arzachena e Palau. Uno dei veicoli, ieri sera, poco dopo le 21. si è ribaltato più volte.

La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta pochi minuti dopo, riuscendo a estrarre un uomo dall’auto ribaltata. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti diagnostici.

L’incidente ha richiesto anche l’intervento della Polizia Stradale, che ha provveduto a regolare il traffico e a effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. A causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada, la circolazione ha subito rallentamenti per oltre un’ora, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui