Successo a Olbia con 1.15 bici impegnate nella pedalata ecologica

Oltre mille bici a Olbia per la 40esima “Pedalata ecologica Teresa Meloni” organizzata dalla Società ciclistica Terranova Fancello cicli. Ecco tutti i dati della domenica di festa con le due ruote che hanno animato Olbia. “Partecipanti “ufficiali” n.1015 per un incasso complessivo di Euro 10.150. Partecipanti “abusivi” n°100 circa, per un totale complessivo di 1.115 effettivi. Anche quest’anno il fenomeno degli “abusivi” ha in parte vanificato lo sforzo degli Organizzatori, in quanto i partecipanti che non versano il contributo dei 10 euro danneggiano le Associazioni del Volontariato alle quali viene devoluto parte dell’incasso della manifestazione.

LEGGI ANCHE: Più di 500 iscrizioni alla 40esima pedalata ecologica a Olbia

Premiazioni

• Trofeo offerto dai cugini Derosas/Deagustini a “Reparto Oncologia – Olbia” in ricordo della cara Simona Derosas.

Gruppi più numerosi in assoluto:

Aido Olbia Assoc.Un Incontro, Una Speranza

• Gruppo scolastico più numeroso:

Scuole Medie A. Diaz

• Gruppo sportivo più numeroso:

S.C. Terranova – Fancello Cicli

• Gruppo Aziendale più numeroso:

PINCAR Concessionaria Comune di Olbia

• Gruppo più numeroso venuto da altre Città:

Società Ciclistica Pattada

• Partecipante più anziano:

Giacobbe Uccula

Medaglie ai partecipanti più giovani

Matteo Lai

• Ai partecipanti più assidui più assidui:

Sigg. Pidinchedda e Cannas

• Targa ricordo ai Volontari Dell’assistenza sul percorso: Vigili Urbani, Croce Bianca .

• Targa ricordo in memoria di Tommy Rossi. Storico speaker della Pedalata

N° 4 Biciclette offerte da FANCELLO CICLI SPORT e N° 10 premi offerti da KISENE’ viale A. Moro estratti a sorte”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui