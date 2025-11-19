L’Its Tac Academy partecipa a Scienza in Piazza a Olbia

Scienza in Piazza sarà in programma fino a venerdì 21 all’aeroporto di Olbia.

L’Its Tac Academy partecipa all’edizione 2025 di “Scienza in Piazza – Olbia”, al via oggi 19 novembre e in programma fino a venerdì 21 all’aeroporto “Olbia Costa Smeralda”, con una serie di laboratori dedicati alla tecnologia 4.0 e alle competenze digitali rivolti alle scuole secondarie di secondo grado.

I laboratori, distribuiti nelle giornate del 20 e 21 novembre, offriranno agli studenti un’occasione unica per comprendere da vicino l’applicazione delle tecnologie emergenti nei percorsi di formazione tecnica superiore. L’iniziativa permetterà ai partecipanti di sperimentare strumenti e metodi propri delle professioni del futuro. L’evento sarà anche occasione per un momento di confronto per conoscere da vicino la nuova programmazione dell’Its Tac Academy nei settori di turismo e attività culturali, con informazioni sui percorsi formativi, sulle figure professionali richieste dal sistema produttivo nei settori di riferimento e sulle opportunità offerte agli studenti e alle studentesse.

”La partecipazione a Scienza in Piazza rappresenta per noi un’occasione straordinaria per mostrare ai giovani l’evoluzione della formazione tecnica superiore — commenta infatti la presidente dell’Its Tac Academy —. Le tecnologie 4.0, l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione stanno trasformando profondamente il mondo del lavoro, e l’Its è il luogo in cui queste innovazioni diventano competenze reali. Portare i nostri laboratori all’interno di un evento così importante significa avvicinare gli studenti alle professioni del futuro, far conoscere la nuova programmazione Its Tac Academy e valorizzare un modello formativo che oggi rappresenta una risposta concreta ai bisogni delle imprese e dei territori”.

Con la sua presenza a “Scienza in Piazza”, l’Its Academy conferma inoltre il proprio impegno nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica applicata anche ai settori chiave dell’Its Tac (turismo e attività culturali) e nel sostegno allo sviluppo di competenze avanzate per le giovani generazioni, in linea con le esigenze della transizione digitale.

