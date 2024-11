Violenza contro le donne, ecco come denunciare a Olbia e Gallura

Come uscire dalla violenza sulle donne a Olbia e in Gallura.

Dalla violenza contro le donne si può uscire, rivolgendosi alle istituzioni. Purtroppo però poche donne conoscono i percorsi, poiché sono tantissime coloro che non sanno a chi rivolgersi quando si trovano in questa situazione. Parlarne con qualcuno è molto importante, ma ancora meglio è rivolgersi alle istituzioni per denunciare la violenza.

L’ISTAT ha svelato che purtroppo quello della violenza contro le donne, è un fenomeno ancora sommerso e sottovalutato. Dalla recente indagine è emerso che il 12,8% di queste non sapeva dell’esistenza dei centri antiviolenza o dei servizi o sportelli di supporto per le vittime. Solo il 35,4% delle donne che hanno subìto violenza dal partner ritiene che sia un reato, il 44% sostiene che è solo qualcosa di sbagliato, mentre il 19,4% considera la violenza solo qualcosa che è accaduto. Scende al 33,3% la quota delle donne che considera abusi le violenze da chi non è partner. Eppure denunciare gli abusi rappresenta un diritto.

Per questo motivo è importante una sensibilizzazione alla consapevolezza e conoscere il percorso per uscire fuori dal tunnel della violenza di genere. Se ti trovi a Olbia o vivi nei paesi della Gallura, è comunque possibile trovare aiuto. Ecco come:

Numeri di emergenza.

112 : Numero unico per le emergenze in tutta Italia. Utilizzalo in caso di pericolo immediato.

: Numero unico per le emergenze in tutta Italia. Utilizzalo in caso di pericolo immediato. 1522: Numero antiviolenza e stalking, attivo 24/7, gratuito e disponibile in più lingue.

Forze dell’Ordine.

Puoi denunciare presso la caserma dei Carabinieri o il commissariato di Polizia più vicino. Eccone alcuni nei paesi e città della Gallura.

Olbia

Polizia di Stato

Indirizzo: Via D’Annunzio, 73, 07026 Olbia SS

Telefono: +39 0789 53611

Carabinieri

Indirizzo: Viale Aldo Moro, 333, 07026 Olbia SS

Telefono: +39 0789 52717

Tempio Pausania

Commissariato di Polizia

Indirizzo: Piazza della Libertà, 1

Telefono: 079 630222

Indirizzo: Telefono: Stazione dei Carabinieri

Indirizzo: Via Limbara, 1

Telefono: 079 631022

Arzachena.

Stazione dei Carabinieri

Indirizzo: Via Ruzittu, 34

Telefono: 0789 82700

Palau.

Stazione dei Carabinieri

Indirizzo: Via degli Asfodeli, 17

Telefono: 0789 709050

La Maddalena.

Commissariato di Polizia

Indirizzo: Via Amendola, 2

Telefono: 0789 738180

Indirizzo: Telefono: Carabinieri – La Maddalena

Indirizzo: Via Cairoli, 2

Telefono: 0789 738045

Anche senza recarti fisicamente, puoi contattare telefonicamente per ricevere indicazioni e fissare un appuntamento.

Centri antiviolenza.

Prospettiva Donna (Olbia)

Sebbene abbia sede a Olbia, può aiutarti anche se vivi in altre località della Gallura. Offrono assistenza psicologica, legale e supporto nel percorso di denuncia. Telefono: 0789 25580 Email: centroantiviolenza@prospettivadonna.it

Sebbene abbia sede a Olbia, può aiutarti anche se vivi in altre località della Gallura. Offrono assistenza psicologica, legale e supporto nel percorso di denuncia. Consultorio Familiare ASL Gallura

I consultori familiari, presenti in diverse località, offrono supporto medico e psicologico per le vittime di violenza. Contatta il consultorio più vicino a te.

Ospedali e percorso rosa.

Gli ospedali principali della Gallura hanno percorsi dedicati alle vittime di violenza:

Ospedale Dettori – Tempio Pausania

Indirizzo: Via Grazia Deledda, 13

Telefono: 079 678200

Ospedale Paolo Merlo – La Maddalena

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 1

Telefono: 0789 791225

Ospedale Giovanni Paolo II – Olbia

Indirizzo: Strada Statale 125 Orientale Sarda, Km 340, 07026 Olbia SS

Centralino: +39 0789 552200

Punti da ricordare.

Puoi presentare la denuncia in qualunque stazione di Carabinieri o commissariato di Polizia , anche se non è quello del tuo comune.

, anche se non è quello del tuo comune. La denuncia può essere accompagnata da supporto di un avvocato (gratuito per le vittime tramite patrocinio gratuito).

Porta con te documentazione o prove, se disponibili, come foto, messaggi, referti medici.

