Condannato a 7 anni per violenza sessuale.

Sette anni di reclusione per violenza sessuale. E’ questa la condanna del Tribunale di Nuoro nei confronti di un uomo di San Teodoro.

Secondo la ricostruzione dei giudici l’uomo avrebbe abusato di una bambina di 10 anni, amichetta del figlio, che avrebbe bussato alla sua porta. E’ accaduto nel settembre del 2020 e, lo stesso giorno, la piccola ha raccontato quanto successo ad una vicina e poi alla mamma. Da qui è partita la denuncia e successivamente le indagini. Fondamentale per l’accusa, oltre al racconto della piccola, l’analisi dei vestiti consegnati dalla madre ai militari. Tracce del dna dell’uomo sono infatti state trovate sull’intimo e sui pantaloni della bambina.

Una tesi contestata dalla difesa che ha tentato di smontare punto per punto l’impianto accusatorio. Secondo il legale dell’imputato infatti la bimba non avrebbe indossato quei pantaloni e le tracce di dna potrebbero essere finite sulla bimba per contaminazione, cioè entrando in contatto gli abiti spochi che l’uomo lasciava per casa. Prima della sentenza di condanna l’imputato ha voluto ribadire ai giudici la sua innocenza, mentre ora il suo difensore annuncia ricorso.