Screening tumore colon-retto: kit gratuiti in farmacia a Olbia

Asl Gallura invita la popolazione di Olbia a fare gli screening del tumore colon-retto.

Proseguono gli screening dell’Asl Gallura per la prevenzione del tumore del colon-retto. Agli utenti di Olbia, fra i 50 e i 69 anni, è stata inviata una lettera per recarsi in farmacia a ritirare il kit diagnostico. In caso di mancato recapito gli utenti appartenenti alle fasce d’eta individuate dallo screening possono inoltrare una segnalazione alla segreteria del numero verde 800283333. Il personale del servizio provvederà a contattare gli utenti e ad inoltrare la lettera via posta elettronica.

Il Servizio Coordinamento Screening del Dipartimento di Prevenzione Area Medica ricorda che il test è gratuito e semplice e che è importante sottoporsi allo screening perché il tumore del colon-retto rappresenta la seconda causa di morte per tumore in Italia e colpisce sia gli uomini che le donne. L’eventuale positività del test per la ricerca del sangue occulto delle feci è il campanello d’allarme che permette di procedere con ulteriori accertamenti.

In caso di test positivo i pazienti avranno una corsia preferenziale per gli accertamenti diagnostici successivi (colonscopia), totalmente gratuiti, senza liste di attesa, prenotazione e impegnative del medico, che saranno eseguiti presso il centro specializzato nel presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania.

