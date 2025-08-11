Vacanze sullo yacht in Costa Smeralda per l’ex di Uomini e Donne

Vittoria Deganello si gode le vacanze in Costa Smeralda.

Sole, mare e scatti mozzafiato per Vittoria Deganello, che ha scelto la Costa Smeralda per le sue vacanze estive.

L’ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” e protagonista dei social ha condiviso con i follower immagini che la ritraggono in bikini su un lussuoso yacht, con sullo sfondo i panorami da cartolina delle acque di Porto Cervo. Ma lei non è l’unica in Costa Smeralda: nella bellissima località tantissimi vip, alcuni dei quali hanno fatto discutere, come la celebre lite dal benzinaio di Belen Rodriguez che sta facendo parlare tantissimo i gossip.

