Ruba in un supermercato a Olbia, fermato da un vigilante

Ennesimo furto a Olbia.

Allarme furti nei supermercati a Olbia. Uno di questi è avvenuto nei giorni precedenti in un esercizio in zona aeroporto, dove il ladro è stato fermato grazie a un vigilante della ”Vigilpol Servizi di Sicurezza”, che lo ha consegnato alle forze dell’ordine.

Altri furti sono stati sventati anche grazie all’intervento dei dipendenti, come è accaduto a un altro supermercato vicino all’aeroporto di Olbia, il 7 agosto scorso. Nei giorni scorsi l’associazione “Olbia nel cuore” di Marco Buioni ha denunciato una situazione drammatica in viale Aldo Moro, che sta allarmando i dipendenti della Lidl.

Criminalità in viale Aldo Moro.

”La zona di Viale Aldo Moro è sotto assalto, complice il famigerato palazzo Pulcini oramai in evidente stato di abbandono è ormai rilegato a dormitorio per senzatetto dediti a furti, tra le vittime principali Lidl, MD, Romagnolo e Dettori, ma ormai questi individui non disdegnano anche i furti negli appartamenti, troppi stranieri vivacchiano di espedienti tra l’illegalità assoluta, cosa si aspetta a intervenire?”, si chiede Marco Buioni.

”Cosa si aspetta a sgomberare il palazzo Pulcini? Bisogna intervenire subito su tutte le strutture abbandonate in città, ormai Olbia è in balia di extracomunitari e non solo dediti al delinquere, l’emergenza criminalità c’è eccome, chiediamo il potenziamento delle Forze dell’Ordine e un giro di vite su una problematica che da troppo tempo è sottovalutata”, conclude in una nota a nome dell’associazione.

