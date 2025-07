Sant’Antonio di Gallura si prepara a premiare i talenti musicali

A Sant’Antonio di Gallura il festival per scoprire i talenti

Sant’Antonio di Gallura si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti della musica e i nuovi talenti. Domenica 3 agosto 2025, a partire dalle ore 20:00, all’interno della suggestiva manifestazione “La Brutta in Carrera”, prenderà il via il Grande Festival della Musica e Rassegna.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Associazione Musicultura, il Gruppo Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Sant’Antonio di Gallura, promette una serata ricca di note, talento e.. premi in denaro!

La musica e i premi

Sarà un’occasione unica per artisti emergenti e consolidati di esibirsi e farsi conoscere dal pubblico, in una rassegna che abbraccerà diversi generi musicali. Ma non solo: la competizione sarà stimolante grazie ai ricchi premi in palio. Il primo classificato si aggiudicherà ben 450€, il secondo posto sarà premiato con 250€, e il terzo classificato riceverà un premio di 150€.

E’ prevista la collaborazione di una giuria tecnica per le selezioni.

Saranno presenti diversi ospiti, tra i quali i vincitori dei Festival precedenti, oltre al Comitato per la festa patronale. La serata sarà arricchita da gustose degustazioni e da tante altre novità.

Le iscrizioni sono aperte! Non perdere l’opportunità di essere protagonista di questo evento e di concorrere per questi ambiti riconoscimenti. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e per iscriverti, ti invitiamo a contattare gli organizzatori al numero 348-1436982.

Preparati a vivere una serata all’insegna della buona musica, della celebrazione dell’arte e della sana competizione.

