In Gallura una serie di incontri su imprese e lavoro, l’iniziativa

Gli incontri su imprese e lavoro in Gallura.

In Gallura prende forma un nuovo percorso del Partito Liberaldemocratico dedicato al tema dell’impresa, che sarà articolato nelle prossime settimane attraverso una serie di incontri pubblici organizzati sul territorio. L’iniziativa, indicata come “Pld Gallura parte dall’impresa“, viene descritta dal segretario locale del partito, Massimo Bacciu, come una scelta di impostazione politica orientata alla presenza nei contesti economici locali, con l’obiettivo dichiarato di operare nei luoghi in cui si generano attività produttive, occupazione e sviluppo. In un’area caratterizzata da un’economia fortemente legata all’iniziativa privata, il progetto viene collocato all’interno di un percorso di radicamento politico nella realtà gallurese.

Gli appuntamenti annunciati prevedono il coinvolgimento di imprenditori, professionisti e operatori economici del territorio, chiamati a confrontarsi su alcune delle principali criticità segnalate dal settore produttivo, tra cui il peso della burocrazia, la pressione fiscale, la stagionalità delle attività, le difficoltà legate al reperimento del personale e le condizioni di accesso al credito.

Secondo il Partito Liberaldemocratico, non si tratterà di eventi a carattere formale, ma di momenti di confronto e ascolto finalizzati alla raccolta di indicazioni provenienti dal tessuto economico locale. Le informazioni e le proposte emerse verranno successivamente utilizzate per elaborare iniziative politiche, con un collegamento tra le linee nazionali del partito e le specificità del contesto gallurese. Nel percorso delineato viene richiamato il principio secondo cui lo Stato dovrebbe intervenire in misura ridotta ma con maggiore efficacia, con l’obiettivo di favorire le condizioni necessarie affinché le imprese possano operare, investire e crescere.

Il coordinamento locale del Partito Liberaldemocratico in Gallura ha annunciato che nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli del primo incontro previsto sul territorio, mentre per informazioni e adesioni viene indicato lo stesso coordinamento come punto di riferimento organizzativo.

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