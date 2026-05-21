A Olbia arriva il primo volo storico da New York

Il primo volo da New York a Olbia.

Questa mattina lo scalo di Olbia ha registrato l’arrivo del Boeing 767 di Delta Air Lines proveniente da New York, primo volo diretto che inaugura il nuovo collegamento transatlantico. L’aereo ha toccato terra intorno alle 8, concludendo senza intoppi la tratta inaugurale.

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Sul piazzale erano presenti operatori dell’aeroporto, rappresentanti delle autorità portuali, esponenti delle istituzioni locali e diversi addetti ai lavori che hanno seguito le fasi dell’atterraggio. Prima ancora che l’aereo completasse la manovra di arresto, i mezzi dei vigili del fuoco hanno eseguito il tradizionale water salute, creando un caratteristico arco d’acqua che ha accompagnato l’arrivo del Boeing in segno di celebrazione aeronautica. Una volta giunto sul piazzale di sosta, il comandante ha aperto il finestrino della cabina di pilotaggio e ha esposto la bandiera dei Quattro Mori, gesto simbolico rivolto alla Sardegna e al nuovo itinerario appena attivato. L’aereo è stato accolto con applausi da parte di chi assisteva alla scena, in un’atmosfera carica di emozione collettiva.

Il collegamento diretto tra New York e Olbia rappresenta l’avvio di una nuova fase per i collegamenti internazionali dello scalo gallurese. Lo stesso Boeing 767 ripartirà oggi stesso, 21 maggio, alle ore 11:20, facendo ritorno negli Stati Uniti e completando così il primo ciclo operativo della rotta. L’operazione si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle tempistiche previste. L’arrivo del volo ha attirato l’attenzione di diversi soggetti coinvolti nel settore turistico e dei trasporti, interessati alle potenzialità di un collegamento stabile tra la Costa Smeralda e il mercato nordamericano.

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Il debutto della tratta si inserisce nel contesto di sviluppo dei voli di lungo raggio verso la Sardegna, con l’obiettivo di rafforzare i flussi di visitatori internazionali durante la stagione estiva. Il Boeing 767 di Delta Air Lines, configurato per tratte intercontinentali, ha dimostrato ancora una volta l’affidabilità di questo tipo di aeromobile su rotte di tale durata. Nelle prossime settimane si attende di verificare l’andamento dei primi voli programmati, che consentiranno di monitorare l’effettiva risposta della domanda da parte dei passeggeri statunitensi e di altri mercati collegati tramite l’hub di New York. L’iniziativa segna un passo concreto nell’ampliamento dell’offerta di collegamenti diretti dell’aeroporto Costa Smeralda.

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